Разработать калькулятор ремонта

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Закрыт5 заявок130 просмотров

на сайт, кот. занимается ремонтом нужно разработать или если есть такие готовые- вставить калькулятор ремонта по типу

нужно дать посетителю выбор для просчета

более сложный вариант:

http://kvartirakrasivo.ru/calc/step-1/

более простой вариант

http://www.stroi-master.com/?action=service&id=14

сайт на WP, никаких ссылок на сторонние ресурсы, сайты разработчиков, скрытые и т.д.

WordPress
13 лет назад
decorov
Руслан 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)

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