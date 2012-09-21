Ищу ответственного веб-программиста с творческим подходом, на удаленную работу, для сопровождения готовых веб проектов, а так же разработка новых. Обязательные требования: - JavaScript - HTML , ...
Разработать калькулятор ремонта
на сайт, кот. занимается ремонтом нужно разработать или если есть такие готовые- вставить калькулятор ремонта по типу
нужно дать посетителю выбор для просчета
более сложный вариант:
http://kvartirakrasivo.ru/calc/step-1/
более простой вариант
http://www.stroi-master.com/?action=service&id=14
сайт на WP, никаких ссылок на сторонние ресурсы, сайты разработчиков, скрытые и т.д.
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