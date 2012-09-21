Ищу ответственного веб-программиста с творческим подходом, на удаленную работу, для сопровождения готовых веб проектов, а так же разработка новых. Обязательные требования: - JavaScript - HTML , ...
Правка кода Jgrid
Есть код Jgrid
в таблице есть редактируемы е ячейки, нужно сделать сохранение даных редактирования в БД, вызовом функции
(от вас требуется только одно - при нажатии Ввод после редактирования ячейки (или перехода со строки) вызывается данная функция)
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