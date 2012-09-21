Правка кода Jgrid

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Есть код Jgrid

http://pastebin.com/4AWwTJfX

в таблице есть редактируемы е ячейки, нужно сделать сохранение даных редактирования в БД, вызовом функции

http://pastebin.com/Y33NqrEX

(от вас требуется только одно - при нажатии Ввод после редактирования ячейки (или перехода со строки) вызывается данная функция)

13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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