Необходимы модули для Magento

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка122 просмотра

Доброго времени суток, дорогие Freelancerы!

Описание...

Есть интернет магазин на magento, тематика: одежда, обувь и аксессуары. Для этого ресурса требуется создание и установка некоторых дополнительных модулей с последующей гарантией, что они будут работать.

О модулях...

1. Модуль «Промо-подарки» позволяет магазину автоматически дарить покупателям подарки (добавлять их в корзину по нулевой стоимости) при выполнении покупателем условий акции.

2. «Накопительная программа», который автоматически будет начислять баллы для клиентов: после регистрации, при совершении заказа, начисляются баллы за лайки, за приглашение друзей в магазин, за регистрацию приглашённых друзей в магазине, за покупки приглашённых друзей в магазине, за написание отзыва и т.д. Соответсвенно в личном кабинете он должен видеть за что и в какое время начислялись баллы. Мы также должны отслеживать данный факт. Также у нас должны быть права доступа на увеличение накоплений и снятие.

3. Модуль, который будет рассылать каждому клиенту в день его рождения поздравительную открытку. Открытку мы составляем сами. При этом модуль должен автоматически начислять бонусные баллы для именника. Также этот модуль автоматически рассылает поздравительные открытки в новый год с начислением баллов, поздравительные открытки на 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

4. Модуль смс уведомления приходящего заказа

5. Модуль, который рандомом будет выставлять скидки на 30% продуктов, при этом он будет выставлять на нем либо этикетки, либо просто будет зачеркивать цену. Скидку мы выбираем сами. При этом делаем ограничения, где скидки не проставляются. Т.е. допустим для раздела В НАЛИЧИИ. Время каждого рандома 3 / 6 / 9/ 12 / часов, потом 1 / 2 / 3 / 4 часа перерыва. Все делается рандомом. При покупке он должен сразу оплатить заказ кредитной картой или WM, другой способ не действует. Если заказ не оплачивается, то он остается в корзине, но цена действует только до истечении времени скидки.

6. Для корзины необходим модуль, который автоматически высчитывает 21 день и пишет «Расчетное время получения заказа 21 октября 2012 года»

7. Клиент может входить на сайт при помощи своего логина и пароля социальных сетей и после совершения заказа, его заказ отсвечивается на странице в социальных сетях

8. Модуль обратного отсчета времени

Задача...

Создать, найти и т.д.. и конечно же установить, естественно с гарантией, что модуль будет работать без изъянов. Возможна корректировка с моей стороны на изменения процесса работы модуля в дальнейшем.

Требуется от Вас...

Мне нужна точная ценовая политика, время на выполнения всего процесса задачи, а также полное описание работы модуля. .

Дополнительно...

С удовольствием рассмотрю интересные предложения от Вас на установку модулей, не описанных в публикации.

Заранее благодарен за Ваши ответы и предложения!

Magento
13 лет назад
semenblr1
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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