Доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Нужна доработка готового скрипта сайта. Создание красивого дизайна к нему с версткой. CMS неизвестна. Полное описание при личной переписке.

13 лет назад
rijiiap
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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