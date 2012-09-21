Есть более-менее работающий модуль. Нужно кое-что в нём подправить. Модуль выводит пару списков. Есть пару кнопок, при нажатии которых кое-что добавляется/удаляется из базы. При успешном выполнении работы возможно ...
Доработка скрипта
Нужна доработка готового скрипта сайта. Создание красивого дизайна к нему с версткой. CMS неизвестна. Полное описание при личной переписке.
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