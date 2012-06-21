Верстка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок131 просмотр

Требуется сверстать макет и настроить под Wordpress.

Макет в приложении.

Дополнительного функционала не нужно.

WordPress
13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем! Все выполнено качественно и в срок. Спасибо!
C Константином очень приятно работать. Корректен в общении, четко ставит задачи, вовремя оплачивает. Всем рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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