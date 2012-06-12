Верстка под WP

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Закрыт24 заявки184 просмотра

Всем привет. Уважаемые фрилансеры.

Есть готовый дизайн, нужно сверстать и прикрутить к WP

ссылка на диз - http://www.vmireantenn.ru/test/all.jpg

WordPress
13 лет назад
milaraiba
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$120
2 дня

Заявки фрилансеров

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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