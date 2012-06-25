Оптимизировать сайт под Internet Explorer

Здравствуйте. Необходима верстка и установка на хостинге готового дизайна из Psd на cms Prestashop. Дизайн можно посмотреть в прикрепленном файле. Весь нужный функционал уже установлен на хостинге нужно просто сверстать и прикрепить шаблон. ...