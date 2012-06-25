Требуется сверстать макет и настроить под Wordpress. Макет в приложении. Дополнительного функционала не нужно.
Оптимизировать сайт под Internet Explorer
Необходимо переверстать сайт medicalserviceplus.ru для корректного отображения в браузере Internet Explorer.
Жду ваши предложения со стоимостью работы.
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