Изменить одну страницу на WP

Здравствуйте! Нужно оформить главную страницу. Из просто текстовой оформить в новости с определенными кнопками.

business-code.com.ua/blizhayshie-treningi/ - вот страница, которая сейчас. Нужно оформить в виде списка.

Например как на trn.ua - внизу Новости.

Необходим список из 5-7 тренингов.

Дата (в виде иконки), название тренинга, фамилия тренера, название тренинга – ссылка на запись с программой тренинга. На видном месте рядом с каждым тренингом кнопка – Запись онлайн.