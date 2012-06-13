Изменить одну страницу на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок82 просмотра

Здравствуйте! Нужно оформить главную страницу. Из просто текстовой оформить в новости с определенными кнопками.

business-code.com.ua/blizhayshie-treningi/ - вот страница, которая сейчас. Нужно оформить в виде списка.

Например как на trn.ua - внизу Новости.

Необходим список из 5-7 тренингов.

Дата (в виде иконки), название тренинга, фамилия тренера, название тренинга – ссылка на запись с программой тренинга. На видном месте рядом с каждым тренингом кнопка – Запись онлайн.

WordPress
13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка на Wordpress

    Требуется сверстать макет и настроить под Wordpress. Макет в приложении. Дополнительного функционала не нужно.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под WP

    Всем привет. Уважаемые фрилансеры. Есть готовый дизайн, нужно сверстать и прикрутить к WP ссылка на диз - http://www.vmireantenn.ru/test/all.jpg

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна верстка и интеграция в wordpress

    Нужна качественная верстка на смену старому сайту www.kurort-adler.ru и интеграция в wordpress. Соблюдение всех правил Seo обязательно! Просьба писать в скайп, а не здесь, так как на сайте бываю редко. ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Бюджет по договоренности Качественная верстка сайта Верстка 15 страниц (внутренние страницы однотипные) с адаптивным поведением при разных разрешениях. нужна валидная (тут относимся к вопросу без фанатизма), семантичная качественная верстка в соответствии с ТЗ. ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка шаблона на Prestashop

    Здравствуйте. Необходима верстка и установка на хостинге готового дизайна из Psd на cms Prestashop. Дизайн можно посмотреть в прикрепленном файле. Весь нужный функционал уже установлен на хостинге нужно просто сверстать и прикрепить шаблон. ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PHP-скрипт встроить в страничку.

    Есть PHP-скрипт (кода примерно на страницу), по логике он принимает данные вводимые пользователем из двух полей ввода, обрабатывает их определенным образом и должен выводить ответ на страничку. Нужно в существующую страничку сайта ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад