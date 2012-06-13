Здравствуйте! Нужно оформить главную страницу. Из просто текстовой оформить в новости с определенными кнопками. business-code.com.ua/blizhayshie-treningi/ - вот страница, которая сейчас. Нужно оформить в виде списка. Например как на ...
Вёрстка одной страницы.
Нужна вёрстка простенькой страницы. Ничего особенного чистый html вид на div.
Скрин прикрепляю.
Спасибо за внимание, с уважением И.Рустам
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