Требуется верстка под Joomla 1.5.22

Имеется PSD макет, требуется сверстать под CMS Joomla 1.5.22 + несколько дополнительных позиций в нужных мне местах. Игровой портал, верстка по сути не сложная, оплата договорная.

Сроки исполнения до 1 недели, ваши предложения и цены выслушаю в Skype - GottM1tUns или ICQ 608-915-138, а так же в самом проекте (только при наличии положительных отзывов и хорошего стажа).

Чирко Роман (mulbergerio)

1.5.22 стоит по одной простой причине - видео гайды, по которым я учился Joomle были по этой версии :D Да и устраивает она меня полностью.