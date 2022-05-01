Требуется верстка под Joomla 1.5.22

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок127 просмотров

Имеется PSD макет, требуется сверстать под CMS Joomla 1.5.22 + несколько дополнительных позиций в нужных мне местах. Игровой портал, верстка по сути не сложная, оплата договорная.

Сроки исполнения до 1 недели, ваши предложения и цены выслушаю в Skype - GottM1tUns или ICQ 608-915-138, а так же в самом проекте (только при наличии положительных отзывов и хорошего стажа).

Чирко Роман (mulbergerio)

1.5.22 стоит по одной простой причине - видео гайды, по которым я учился Joomle были по этой версии :D Да и устраивает она меня полностью.

Joomla
13 лет назад
GottMitUns
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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