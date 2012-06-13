Верстка сайта

Верстка одной(главной) страницы

imagn.ru/verstka_ren/verstka_ren.jpg

Сразу указывайте срок и цену.

Требования

0. внимательный к мелочам и ответственный исполнитель

1. валидная, блочная верстка, компактный код.

2. кроссбраузерность: IE7+, FF3.5+, Opera 9.5+, Chrome, Safari

3. Обязательное соответствие верстки макету дизайна по пикселям (отступы, шрифты и прочее).

Комментарии по макету:

переключение языков (текст и заголовки на сайте отображаются в зависимости от выбранного языка), в исходнике все есть.

фотогаллерея.

Превью работ перемещается влево-вправо за ползунком.

При нажатии на работу – она открывается на весь экран, листаем работы влево-вправо из открывшейся работы.

плавающее меню, прикрепляющееся к верху экрана.

Работает как тут bebrain.ru

обратная связь с сайта

все выделения элементов находятся в отдельном файле.