Небольшой сайт с горизонтальным параласком

Свертать по готовому PSD сайт с паралаксом и приделать к движку.

По содержанию: две страницы главная (длинная) и новости.

От вас ответ в форме:

приблизительный бюджет, сроки и примеры работ сайтов с паралаксом

Другие ответы приняты не будут!

Спасибо за внимание