Здравствуйте! Задача: уникализация шаблонов WordPress. Каким образом?

1) изменение названий классификаторов в файле css (таблица стилей) - до почти полной неузнаваемости с оригинальным шаблоном

2) удаление всех внешних ссылок из шаблона

3) русификация элементов (если в шаблоне есть элементы на английском языке)

Вашу цену за шаблон и сроки выполнения указывайте к данному проекту. Также не забудьте указать номер ICQ. Спасибо!