Уникализация шаблонов Wordpress

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Закрыт13 заявок168 просмотров

Здравствуйте! Задача: уникализация шаблонов WordPress. Каким образом?

1) изменение названий классификаторов в файле css (таблица стилей) - до почти полной неузнаваемости с оригинальным шаблоном

2) удаление всех внешних ссылок из шаблона

3) русификация элементов (если в шаблоне есть элементы на английском языке)

Вашу цену за шаблон и сроки выполнения указывайте к данному проекту. Также не забудьте указать номер ICQ. Спасибо!

CSSWordPress
13 лет назад
ivantext
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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