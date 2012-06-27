Верстка сайта под Joomla 1.5

Необходимо сверстать макеты под Joomla 1.5 очень срочно. Надо подобрать любое стабильное расширение джумловское под отзывы, коих полно и расширение под вопрос-ответ.

Кроссбраузерно (в т.ч. safari, от IE 7), валидно, графика - спрайтами.

сроки - 5 дней.

без отзывов и опыта - не пишите и не тратьте мое время. не пишите в личку и на почту - все заявки смотрю тут.