Собственно, нужна верстка. Макеты в приложении. Цена 50 долларов.
Верстка сайта под Joomla 1.5
Необходимо сверстать макеты под Joomla 1.5 очень срочно. Надо подобрать любое стабильное расширение джумловское под отзывы, коих полно и расширение под вопрос-ответ.
Кроссбраузерно (в т.ч. safari, от IE 7), валидно, графика - спрайтами.
сроки - 5 дней.
без отзывов и опыта - не пишите и не тратьте мое время. не пишите в личку и на почту - все заявки смотрю тут.
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