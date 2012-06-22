Нужно сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок309 просмотров

Собственно, нужна верстка. Макеты в приложении. Цена 50 долларов.

13 лет назад
wegas
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Сотрудничество с Василием меня вполне устроило, верстка была сделана в срок и правок было мало. Буду обращаться ещё, т.к. всегда нужны такие люди, которым не приходится писать постоянно правки, которые делают все сами и понимают с полуслова.
Виталий из тех заказчиков, с которыми хочется работать дальше. Понятные требования, конструктивные замечания, оплата.

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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