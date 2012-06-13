Создание шаблонов для самописной CMS

Необходим человек, который будет делать шаблоны для простенькой самописной CMS.

Шаблоны из себя представляют файлики с html кодом и вставками на php.

Для написания шаблонов необходимо будет минимально разобраться с CMS, код на php.

В качестве заготовок для шаблонов будет предоставлен список сайтов, с которых можно взять верстку.

При определенной сноровке на разработку шаблона думаю уйдет не больше 2-х часов.

На данный момент нужно 10 шаблонов, бюджет 200 долларов. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Пример шаблонов и cms предоставлю по запросу.

ICQ: 307223166

skype: master_prof