Исходники в приложении. Шапка от "Project No / Order No" до "6/8/2012" (не включая). Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.
Создание шаблонов для самописной CMS
Необходим человек, который будет делать шаблоны для простенькой самописной CMS.
Шаблоны из себя представляют файлики с html кодом и вставками на php.
Для написания шаблонов необходимо будет минимально разобраться с CMS, код на php.
В качестве заготовок для шаблонов будет предоставлен список сайтов, с которых можно взять верстку.
При определенной сноровке на разработку шаблона думаю уйдет не больше 2-х часов.
На данный момент нужно 10 шаблонов, бюджет 200 долларов. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
Пример шаблонов и cms предоставлю по запросу.
ICQ: 307223166
skype: master_prof
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сверстать макеты под Joomla 1.5 очень срочно. Надо подобрать любое стабильное расширение джумловское под отзывы, коих полно и расширение под вопрос-ответ. Кроссбраузерно (в т.ч. safari, от IE 7), валидно, графика - ...Завершен13 лет назад
- $50
Собственно, нужна верстка. Макеты в приложении. Цена 50 долларов.Завершен13 лет назад
Свертать по готовому PSD сайт с паралаксом и приделать к движку. По содержанию: две страницы главная (длинная) и новости. От вас ответ в форме: приблизительный бюджет, сроки и примеры работ ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется PSD макет, требуется сверстать под CMS Joomla 1.5.22 + несколько дополнительных позиций в нужных мне местах. Игровой портал, верстка по сути не сложная, оплата договорная. Сроки исполнения до 1 недели, ваши предложения и ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Верстка одной(главной) страницы imagn.ru/verstka_ren/verstka_ren.jpg Сразу указывайте срок и цену. Требования 0. внимательный к мелочам и ответственный исполнитель 1. валидная, блочная ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
в приложении все подробно описал даже со скриншотами. задача простая вывести текст описание на галерею. сайт стоит на Made Simple 1.6.5 "Poya"Завершен13 лет назад
Нужна вёрстка простенькой страницы. Ничего особенного чистый html вид на div. Скрин прикрепляю. Спасибо за внимание, с уважением И.РустамHTML-верстка28 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно оформить главную страницу. Из просто текстовой оформить в новости с определенными кнопками. business-code.com.ua/blizhayshie-treningi/ - вот страница, которая сейчас. Нужно оформить в виде списка. Например как на ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо переверстать сайт medicalserviceplus.ru для корректного отображения в браузере Internet Explorer. Жду ваши предложения со стоимостью работы.Завершен13 лет назад