Нужно сверстать готовый дизайн для готового интернет магазина на системе insales. Валидно кросбраузерно и пр.
Сверстать меню
Добрый день ! Необходимо сверстать меню.
Сейчас оно сделано в виде картинок. Нужно сделать шрифтом.
Сайт awstudio точка kz
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