Верстка сайта

Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение)

Требования

Валидность

Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

Наличие качественного портфолио, положительных отзывов

Верстка очень простая. По бюджету оцениваю около 20$.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.