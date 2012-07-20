Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок288 просмотров

Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение)

Требования

Валидность

Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

Наличие качественного портфолио, положительных отзывов

По бюджету оцениваю около 50$.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.

13 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отлично выполненная работа. Правки вносились оперативно. Рекомендую к дальнейшему сотрудничеству.
Хороший заказчик. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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