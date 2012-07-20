Нужно сверстать готовый дизайн для готового интернет магазина на системе insales. Валидно кросбраузерно и пр.
Верстка сайта
Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение)
Требования
Валидность
Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
По бюджету оцениваю около 50$.
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.
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