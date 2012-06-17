Верстка простого макета.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок297 просмотров

Нужно сверстать очень простой макетик, исходник в *.psd.

Кроссбраузерно, валидно на сколько это возможно. Изображение макета прикрепляю макета прикрепляю.

От вас цена/сроки.

13 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Сверстал макет буквально за пару часов. Очень доволен работой, уверен что будет работать еще. Спасибо!
Отлично сработались. Саша быстро объяснил, что к чему, сэкономив тем самым мое и свое время. Оплата моментальная - без задержек. Рад сотрудничеству - работаем дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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