Срочно. Верстка html+css

Снова проект отдаю в Ваши руки. Мне надо очень срочно срочно сделать две верстки в html+css. Указывайте цены и сроки. Без цен и сроков отказ по некоректности.

https://dl.dropbox.com/u/67838343/dez.rar

https://dl.dropbox.com/u/67838343/eckozon.ru-psd%20%281%29.rar

Предоплату не дам. Одному уже дал. Ни работы ни предоплаты. При желании могу показать скрин где он подтверждает получение денег.

Оплата Киви. Для украины карта

Ребят, Вы когда цену пишите хоть макеты откройте. Да, там их 14 штук. Но они одинаковые почти все. Даже контент.