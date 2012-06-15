Срочно. Верстка html+css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок297 просмотров

Снова проект отдаю в Ваши руки. Мне надо очень срочно срочно сделать две верстки в html+css. Указывайте цены и сроки. Без цен и сроков отказ по некоректности.

https://dl.dropbox.com/u/67838343/dez.rar

https://dl.dropbox.com/u/67838343/eckozon.ru-psd%20%281%29.rar

Предоплату не дам. Одному уже дал. Ни работы ни предоплаты. При желании могу показать скрин где он подтверждает получение денег.

Оплата Киви. Для украины карта

Ребят, Вы когда цену пишите хоть макеты откройте. Да, там их 14 штук. Но они одинаковые почти все. Даже контент.

CSSHTML
13 лет назад
UaGame
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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