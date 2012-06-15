Нужно сверстать готовый дизайн для готового интернет магазина на системе insales. Валидно кросбраузерно и пр.
Срочно. Верстка html+css
Снова проект отдаю в Ваши руки. Мне надо очень срочно срочно сделать две верстки в html+css. Указывайте цены и сроки. Без цен и сроков отказ по некоректности.
https://dl.dropbox.com/u/67838343/dez.rar
https://dl.dropbox.com/u/67838343/eckozon.ru-psd%20%281%29.rar
Предоплату не дам. Одному уже дал. Ни работы ни предоплаты. При желании могу показать скрин где он подтверждает получение денег.
Оплата Киви. Для украины карта
Ребят, Вы когда цену пишите хоть макеты откройте. Да, там их 14 штук. Но они одинаковые почти все. Даже контент.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов По бюджету оцениваю около ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов Верстка очень простая. По ...Завершен13 лет назад
Сайт www.mamyk.ru на bitrix 11.5 Нужно: 1) Сверстать шапку как на сайте old.mamyk.ru(psd файл прилагается) 2) в шапку слева вместо телефона добавить авторизацию(как в яндексе) (компонента входа ...Завершен13 лет назад
Добрый день ! Необходимо сверстать меню. Сейчас оно сделано в виде картинок. Нужно сделать шрифтом. Сайт awstudio точка kzHTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный программист для написание модуля на ДЛЕ и доработки некоторых деталей. Если понравится итог, будем работать постоянно. В заявке, пожалуйста, указывайте icq или skype.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно сверстать сайт и установить на систему HostCms. Макеты: главная, типовая внутренняя, новости. Контентом заполнить частично. Срочно! Все материалы полностью готовы. ТЗ, исходники, содержание. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен хороший опытный верстальщик, нужно переверстать сайт,а также 4 однотипные картинки ! Вся инфа по скайпу whited21HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется верстка шаблона для Joomla 2.5 или могу рассмотреть другие предложенния. Верстка шаблона по примеру сайта megogo.net. Жду Ваши предложения со стоимостью и сроками работы.HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть список правок, которые необходимо внести на сайт (где-то что-то разъехалось, кое-что выровнять и т.д.). Сайт на битриксе. Нужен специалист, который уверен в своих силах.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад