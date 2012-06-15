Нужна "резиновая" верстка html5 и css3.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок276 просмотров

Необходима грамотная "резиновая" верстка с применением стандартов html5 и css3. Кроссбраузерность, валидность. Всю верстку и стилизацию вынести в css. css хорошо откомментировать. Принимать во внимание мои пожелания на заключительном этапе проекта. На макете приведена структура html-документа. Макет прикреплен к проекту.

CSSHTML
13 лет назад
seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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