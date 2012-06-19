Сверстать HTML-макеты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок274 просмотра

Исходник для верстки немного специфический.

Имеется комплект макетов, срипанных с одного сайта. Всего 4 шт: страница товара, раздела, главная страница и страница корзины.

Задача заключается в том, чтобы переверстать макеты по-человечески, т.е с одним общим CSS, с единой директорией для изображений.

CSSHTML
13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$50
4 дня
Сотрудничеством доволен. Все сделано как надо, замечаний делать не пришлось. При случае обращусь еще. Спасибо за хорошую работу!
Понравилось работать с Алексеем. ТЗ достаточное. Заказ без аванса. Как работу сделал, все посмотрели, по факту оплатили без задержек. Буду рад новым заказам.

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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