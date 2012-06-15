Необходима верстка шаблона для Virtuemart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок140 просмотров

Необходима верстка шаблона из готового Psd для Virtuemart под Joomla 1.5

Просьба указывать сроки и цену. Дизайн в прикрепленных файлах.

Joomla
13 лет назад
tankov
Танков 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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