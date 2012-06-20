Требуется: 1) подключить сайт к платежной системе sprypay.ru с небольшим изменением интерфейса; 2) форму социальных систем и подключить ее; 3)форму обратной связи; 4)сверстать галлерею, как на сайте http://folioflip.foliothemes.com/ 5)авторизация пользователя ...
Верстка сайта Елки
Верстка должна включать в себя стандарт HTML5.
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