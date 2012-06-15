Сделать резинку + разную мелочевку

Суть: Есть макет сайта, ознакомиться можете http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/35180.html

Задача: покопаться в коде, сделать из него резинку, и увеличить окно просмотра работ в портфолио.

Вот в принципе и все) мелочь, но я к сожалению в этом не бум бум.

Указывайте цены сроки, задавайте вопросы, на все отвечу.