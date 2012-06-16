Компонентная верстка под WEB и мобильные

здравствуйте, есть макет с дизайном нужно натянуть на joomla, сделать каталог на joomshoping - http://www.maxx-marketing.online.de/joomla-shop/en/shop/cars/convertible.html -как здесь вот оплата по факту - показуете у себя на хостинге -я оплачиваю и переносите ...