Требуется: 1) подключить сайт к платежной системе sprypay.ru с небольшим изменением интерфейса; 2) форму социальных систем и подключить ее; 3)форму обратной связи; 4)сверстать галлерею, как на сайте http://folioflip.foliothemes.com/ 5)авторизация пользователя ...
Компонентная верстка под WEB и мобильные
Привет.
Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap.
С опытом в верстке под мобильные устройства с соответствующими примерами работ.
Взамен предлагаю интересный проект и оплату в 10-15$ за час.
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