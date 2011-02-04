vkaidun

Кайдун vkaidun

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Компонентная responsive верстка на Bootstrap

    $5000

    Привет. Ищем верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, имеет опыт с Bootstrap и не боится responsive верстки. С вас портфолио с примерами и небольшой тест. Взамен предлагаю интересный проект и оплату в 10–15$ за час.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Компонентная верстка под WEB и мобильные

    $5000

    Привет. Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap. С опытом в верстке под мобильные устройства с соответствующими примерами работ. Взамен предлагаю интересный проект и оплату в 10-15$ за час.

    BootstrapSCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-верстальщик

    $1500

    Ищем html верстальщика с опытом и знаниями в компонентной верстке и верстке под мобильные устройства. Обязателен опыт работы с bootstrap. 10-15$/час Ссылка на портфолио и skype контакт присылайте на: [email protected]

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Компонентная верстка.

    $1000

    Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap. Все остальные подробности по скапйу: festgo.

    BootstrapSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML-верстальщик

    $1000

    Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap. Все остальные подробности по скапйу: festgo.

    HTMLBootstrapSCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер игровых интерфейсов

    $10000

    Привет. В киевскую студию занимающейся разработкой игр для социальных сетей и мобильных устройств необходим в офис на постоянной основе графический дизайнер. От кандидата ждем умение работать в Adobe Photoshop, опыт в создании игровых интерфейсов, пунктуальность и любовь ...

    Photoshop
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание текстур для объектов игровой локации.

    $1000

    Привет, ищем толкового текстуровщика для создания текстур. Необходимо: - создать 2 схожих текстур строений для для каждой из двух локации. - отрендерить с этими текстурами 20 строений - финальный результат обработать в фотошопе Пример на странице в описании первой вакансии: http://shoshosho.net/

    Photoshop
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D строения

    $500

    Необходим текстуровщик для 15 зданий похожего типа и одинаковой стилистики. Пример модели здания в приложении. Ссылку на примеры работ и контактные данные оставляйте в комментариях.

    3D-графика29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка интернет-магазина под WebAsyst

    $250

    1) Необходимо сверстать страницы и выполнить интеграцию под интернет магазин на базе WebAsyst. Макеты страниц в PSD формате со слоями. 2) Перенести два скрипта со старого магазина в новый. Макет главной страницы: http://i.piccy.info/i5/75/23/592375/index-4.jpg Макет второстепенной: http://i.piccy.info/i5/83/23/592383/index-second-2.jpg Бюджет: 1000грн Поэтапно с предоплатой. Сроки: ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML + CSS верстка

    $1000

    HTML + CSS верстка всех страниц проекта, кросс-браузерность. Использование библиотеки Jquery для отдельных элементов.

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1500
10 баллов
10 лет назад
Компонентная верстка.
Спасибо!
Все отлично и в сроки.
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