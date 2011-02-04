Привет. Ищем верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, имеет опыт с Bootstrap и не боится responsive верстки. С вас портфолио с примерами и небольшой тест. Взамен предлагаю интересный проект и оплату в 10–15$ за час.
- $5000HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5000
Привет. Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap. С опытом в верстке под мобильные устройства с соответствующими примерами работ. Взамен предлагаю интересный проект и оплату в 10-15$ за час.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1500
Ищем html верстальщика с опытом и знаниями в компонентной верстке и верстке под мобильные устройства. Обязателен опыт работы с bootstrap. 10-15$/час Ссылка на портфолио и skype контакт присылайте на: [email protected]HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap. Все остальные подробности по скапйу: festgo.Завершен12 лет назад
- $1000
Ищу верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, HAML, LESS, SCSS и Bootstrap. Все остальные подробности по скапйу: festgo.HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10000
Привет. В киевскую студию занимающейся разработкой игр для социальных сетей и мобильных устройств необходим в офис на постоянной основе графический дизайнер. От кандидата ждем умение работать в Adobe Photoshop, опыт в создании игровых интерфейсов, пунктуальность и любовь ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо быстро и четко нарисовать иконки игровых предметов. Примеры во вложении.Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Привет, ищем толкового текстуровщика для создания текстур. Необходимо: - создать 2 схожих текстур строений для для каждой из двух локации. - отрендерить с этими текстурами 20 строений - финальный результат обработать в фотошопе Пример на странице в описании первой вакансии: http://shoshosho.net/3D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим текстуровщик для 15 зданий похожего типа и одинаковой стилистики. Пример модели здания в приложении. Ссылку на примеры работ и контактные данные оставляйте в комментариях.3D-графика29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
В киевский офис необходим художник/дизайнер текстур для 3D персонажей. Тестовое задание и описание: http://okapp.ru/jobs/texture-art/Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
1) Необходимо сверстать страницы и выполнить интеграцию под интернет магазин на базе WebAsyst. Макеты страниц в PSD формате со слоями. 2) Перенести два скрипта со старого магазина в новый. Макет главной страницы: http://i.piccy.info/i5/75/23/592375/index-4.jpg Макет второстепенной: http://i.piccy.info/i5/83/23/592383/index-second-2.jpg Бюджет: 1000грн Поэтапно с предоплатой. Сроки: ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим человек под верстку и накладку готовой верстки под систему webAsyst. Просьба писать стоимость + сроки + очень желательно, примеры работы с этой CMS.Закрыт13 лет назад
- $1000
HTML + CSS верстка всех страниц проекта, кросс-браузерность. Использование библиотеки Jquery для отдельных элементов.Закрыт13 лет назад