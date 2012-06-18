Срочно сделать мелкие правки на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок194 просмотра

поправить шаблон, привести в божеский вид до завтра вечера. Подробности в приват

13 лет назад
tzarev
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

M-Code
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$45
1 день
Все сделал в лучшем виде и быстро, спасибо!

Заявки фрилансеров

M-Code
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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