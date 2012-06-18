Верстка PSD, натяжка на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки681 просмотр

Сайт одно страничный.

Дизайн сайта — https://www.weblancer.net/users/Ma_Rgo/portfolio/1469372.html#item

Данные с формы должны приходить на e-mail и в базу данных.

Желательно сделать сегодня-завтра.

То что сайт должен корректно работать со всеми браузерами, думаю, говорить излишне.

Просьба, суммы называть адекватные. Оплата вебмани или яндекс.

Ваши цены и сроки.

P.S. Если всё пройдёт отлично, будет ещё несколько таких проектов.

HTMLWordPress
13 лет назад
Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Максим просто умничка. Всё выполнил быстро и на отлично. Без лишних вопросов, всё чётко и грамотно. Одним словом специалист своего дела. Всегда на связи. Буду еще сотрудничать! С уважением, Маргарита.
Очень приятно работать с Маргаритой. Чёткая постановка задачи, оперативная оплата. С радостью жду дальнейшего сотрудничества.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад

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