Верстка PSD, натяжка на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок211 просмотров

Предлагайте Ваши цены и сроки.

Дизайн сайта - http://s017.radikal.ru/i433/1206/dd/b950cf0e4dde.jpg

Сделать возможность редактировать слоган и контактную информацию в шапке сайта.

При переходе в раздел-категорию в каждом разделе и категории сверху идет краткая информация, а под ней идут анонсы статей. Раздел представляет собой анонсы статей из категорий входящих в этот раздел по самым популярным анонсам в количестве 20 штук. Категория представляет из себя вывод всех анонсов на одной странице. Раздел «Полезная информация» не имеет категории и представляет из себя вывод 5 анонсов на странице с последующим перелистыванием страниц. Раздел партнеры представляет из себя краткую информация по партнерам отделяемую пунктирной чертой — как на главной странице, на странице 10 кратких описаний партнеров с пунктирной чертой, после идет перелистывание на другую страницу.

Сайт должен корректно работать со всеми браузерами. Быстро загружаться. Иметь транслит url адресов на примере, установить Page title для возможности прописывать уникальные title. Должна быть возможность загружать видео, фото, презентации (PowerPoint).

Обратная связь — координаты на примере сайт http://florya.ru/page/5/ - снизу форма отправки сообщения которая должна в себя включать при заполнение Имя, Фамилия, Отчество, контакты данные - телефон, e-mail, адрес проживания/встречи — выбирать, и конечно же форму для сообщения.

DrupalPowerPoint
13 лет назад
DDmitriyZ
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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