Поправить верстку css/html

Необходимо немного доработать верстку css/html на сайте niceface.us/shop

Работа в основном с css

- Расположить красиво элементы в карточке товара

- Поправить(расположить) элементы в категории товаров

- Затемнение вокруг основной рамки (незнаю как правильно объяснить это, на макете это видно)

- Добавить завитушку слева и справа

- Слева подкатегории - увеличить шрифт или сделать, чтобы они были более заметнее

Это все показано на макетах, в прикрепленном документе (PSD имеется)

Пути к html страничкам и где что найти (страница товара, страница категории и т.д) я оперативно подскажу

Работы тут вроде на час максимум. Может потом за отдельную плату еще нужно будет что то сделать

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