Изменение верстки существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок271 просмотр

Необходимо внести изменения в существующий сайт: поставить логотип Facebook и кнопки лайков от социальных сетей. HTML+JS+CSS готов предоставить. Оперативно.

Подробности почтой: [email protected]

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад

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