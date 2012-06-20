Доработки сайта

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Завершен10 заявок234 просмотра

На сайте www.personagav.ru

1) Вставить банер рядом, с предыдущим, при нажатии на него переходим на раздел, где видим 2 фототки (баннер и 2 фотки вышлем)

2) Разместить текст с картинками на странице указанном в вордовском файле во влажении. ( http://personagav.ru/uslugi/okraska/ )

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Исполнитель отлично справился с работой! Всё сделанно в сроки, качественно и на достойном уровне! Рекомендую!
Быстро все оплатили, хорошо поставили задачу. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад