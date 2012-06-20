Доработки сайта

На сайте www.personagav.ru

1) Вставить банер рядом, с предыдущим, при нажатии на него переходим на раздел, где видим 2 фототки (баннер и 2 фотки вышлем)

2) Разместить текст с картинками на странице указанном в вордовском файле во влажении. ( http://personagav.ru/uslugi/okraska/ )