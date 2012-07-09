Нужен простой сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок488 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры.

Я дизайнер и хочу создать своё портфолио отдельным ресурсом. В наличии исходник одной страницы в формате PSD (как определюсь с исполнителем быстро сделаю остальные страницы), ищу программиста который сможет из него сделать сайт. Сайт будет состоять всего из пяти страниц. Предпочтение буду отдавать кандидатам с лучшим соотношением цена/качество. Говорю сразу - бюджет не большой, потому что сайт не коммерческий.

Итак нужна:

- главная страница;

- страница с работой (картинка, небольшое описание, название, счетчик лайнов (совственный, не из соц. сетей) и кнопка "лайк")

- страница обо мне (будет немного инфы - пару картинок и текст)

- страница контакты (текстовая в принципе)

- страница с брифом (поля, которые после заоплнения при нажатии на кнопку "отправить" полетят ко мне на почту)

По главной:

На главной сразу будет представлен список моих работ. Страница не будет иметь листалки типа (1 2 3 ... 15), а будет подгружаться. Всё портфолио на одной странице. Справа будет хронограф с 2007 по 2012 год. Года разделяются красной ленточкой (как на макете). Каждая картинка имеет превью и оригинальный jpg (можно фиксированного размера в ширину, я буду сам подгонять). Под каждой картинкой на главной указыватется тип дизайна (инет-магазин и т.п.) и количество лайков.

Внизу ленточка "К новым работам" просто поднимает вверх.

Для меня:

Должна быть возможность добавлять работы. Не обязательно админка, как-нибудь по проще (для уменьшения бюджета).

Должны быть поля, которые я буду вводить:

1. название сайта, 2.тип сайта (инет-магаз. и т.п.) 3. Год создания, 4. описание сайта, 5. загрузка изображения, 6. загрузка превью, для вывода на главной, а так же возможность задания номера картинке в списке, чтобы можно было выбирать место положения картинки на главной. И возможность удаления работы.

Это всё ТЗ. Готов выслушать Ваши предложения. Желательно: Цена-срок. Метод реализации обсужу уже с тем, чья кандидатура подойдет.

Смотрите приложение.

13 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$70
3 дня
Максим отличный исполнитель. Знает своё дело и отлично ориентируется в программировании сайтов. Планирую и в дальнейшем с ним сотрудничать. Всем советую!
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, приятное, вежливое общение - рекомендую

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Приватно для HardSite

    $100

    Сверстать меню для фб и вк. psd'шники есть и для того и для другого срочность - высокая!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макет Joomla 1.5

    Здравствуйте. Нужно сверстать макет на Joomla 1.5 Пример макета в приложении. Сайт работает на Joomla 1.5, если сможете обновить до последней версии без потери урлов - только лучше, готовы за это заплатить ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта Стинга. Срочно

    $40

    Нужна верстка макета Стинга. 1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработки сайта

    На сайте www.personagav.ru 1) Вставить банер рядом, с предыдущим, при нажатии на него переходим на раздел, где видим 2 фототки (баннер и 2 фотки вышлем) 2) Разместить текст с картинками на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт на joomla 1.5 или 2.5

    Надо сверстать сайт на joomla 1.5 или 2.5 - картинка главной в приложении. Шапки - слайдшоу (три картинки), интерактивная карта, и все вроде как обычно. (сама картинка изменена, по требованию дизайнера). ...

    Joomla
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта Ленни Кравица. Срочно

    $60

    Нужна верстка макета Ленни Кравица. 1). Верстка нужна до утра 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Компонентная responsive верстка на Bootstrap

    $5000

    Привет. Ищем верстальщика, который знает что такое компонентная верстка, имеет опыт с Bootstrap и не боится responsive верстки. С вас портфолио с примерами и небольшой тест. Взамен предлагаю ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад