Нужен простой сайт.

Здравствуйте, фрилансеры.

Я дизайнер и хочу создать своё портфолио отдельным ресурсом. В наличии исходник одной страницы в формате PSD (как определюсь с исполнителем быстро сделаю остальные страницы), ищу программиста который сможет из него сделать сайт. Сайт будет состоять всего из пяти страниц. Предпочтение буду отдавать кандидатам с лучшим соотношением цена/качество. Говорю сразу - бюджет не большой, потому что сайт не коммерческий.

Итак нужна:

- главная страница;

- страница с работой (картинка, небольшое описание, название, счетчик лайнов (совственный, не из соц. сетей) и кнопка "лайк")

- страница обо мне (будет немного инфы - пару картинок и текст)

- страница контакты (текстовая в принципе)

- страница с брифом (поля, которые после заоплнения при нажатии на кнопку "отправить" полетят ко мне на почту)

По главной:

На главной сразу будет представлен список моих работ. Страница не будет иметь листалки типа (1 2 3 ... 15), а будет подгружаться. Всё портфолио на одной странице. Справа будет хронограф с 2007 по 2012 год. Года разделяются красной ленточкой (как на макете). Каждая картинка имеет превью и оригинальный jpg (можно фиксированного размера в ширину, я буду сам подгонять). Под каждой картинкой на главной указыватется тип дизайна (инет-магазин и т.п.) и количество лайков.

Внизу ленточка "К новым работам" просто поднимает вверх.

Для меня:

Должна быть возможность добавлять работы. Не обязательно админка, как-нибудь по проще (для уменьшения бюджета).

Должны быть поля, которые я буду вводить:

1. название сайта, 2.тип сайта (инет-магаз. и т.п.) 3. Год создания, 4. описание сайта, 5. загрузка изображения, 6. загрузка превью, для вывода на главной, а так же возможность задания номера картинке в списке, чтобы можно было выбирать место положения картинки на главной. И возможность удаления работы.

Это всё ТЗ. Готов выслушать Ваши предложения. Желательно: Цена-срок. Метод реализации обсужу уже с тем, чья кандидатура подойдет.

Смотрите приложение.