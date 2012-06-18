Сверстать макет Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок194 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сверстать макет на Joomla 1.5

Пример макета в приложении.

Сайт работает на Joomla 1.5, если сможете обновить до последней версии без потери урлов - только лучше, готовы за это заплатить отдельно

Присылайте сроки и стоимость работ.

Работаем без предоплаты.

Joomla
13 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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