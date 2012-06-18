Нужна верстка макета Валерия Леонтьева 1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти ...
Сверстать макет Joomla 1.5
Здравствуйте.
Нужно сверстать макет на Joomla 1.5
Пример макета в приложении.
Сайт работает на Joomla 1.5, если сможете обновить до последней версии без потери урлов - только лучше, готовы за это заплатить отдельно
Присылайте сроки и стоимость работ.
Работаем без предоплаты.
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