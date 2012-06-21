Здравствуйте! Нужно натянуть диз (в псд) на dle!
Верстка сайта Стинга. Срочно
Нужна верстка макета Стинга.
1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня.
2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали
3). По JS сказать не могу, программист в переписке напишет.
4). Доп. требования опять же в переписке у программиста, он же будет верстку на CMS прикручивать.
5). Кроссбраузерность.
6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).
Требования программиста (переписка):
1. К какому сроку нужна верстка?
это не ко мне:)
2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?
у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали
3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да — от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.
нет. максимум — это на куфон шрифт подцепить…
4. Ваши требования, если есть.
верстать с включением в head следующего кода (обязательно):
{{Title}}
желательно где можно — делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.
пример:
http://shanson-goda-bilety.ru/
http://shanson-goda-bilety.ru/shema_zala.html
т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все
5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome
достаточно я думаю… на 6го осла думаю не стоит ориентироваться…
По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 16 часов 19 июня.
До 16 часов 19 июня сверстать успеете.
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