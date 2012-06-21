Нужна верстка макета Стинга. 1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не ...
Верстка сайта Валерия Леонтьева. Срочно
Нужна верстка макета Валерия Леонтьева
1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня.
2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали
3). По JS сказать не могу, программист в переписке напишет.
4). Доп. требования опять же в переписке у программиста, он же будет верстку на CMS прикручивать.
5). Кроссбраузерность.
6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).
Требования программиста (переписка):
1. К какому сроку нужна верстка?
это не ко мне:)
2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?
у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали
3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да — от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.
нет. максимум — это на куфон шрифт подцепить…
4. Ваши требования, если есть.
верстать с включением в head следующего кода (обязательно):
{{Title}}
желательно где можно — делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.
пример:
http://shanson-goda-bilety.ru/
http://shanson-goda-bilety.ru/shema_zala.html
т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все
5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome
достаточно я думаю… на 6го осла думаю не стоит ориентироваться…
По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 16 часов 19 июня.
До 16 часов 19 июня сверстать успеете.
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