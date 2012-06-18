Приватно для HardSite

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка115 просмотров

Сверстать меню для фб и вк.

psd'шники есть и для того и для другого

срочность - высокая!

13 лет назад
thelook
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
13 лет назад
$80
1 день
Сдела все быстро! Ровно так, как надо! Теперь работаю только с ним
Гульнар отличный заказчик. Оплата по факту. Советую всем.

Заявки фрилансеров

HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
13 лет назад

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