Нужно сверстать несколько проектов.

Необходимые знания javascript (jQuery), css, html (также html 5)

css2/css3, логично-понятные имена, SEO-оптимизировано, соблюдение W3C стандартов, кроссбраузерно,

таблицами и дивами, также желательно уметь верстать по Drupal: http://habrahabr.ru/post/86978/ и Joomla. Будет большим плюсом если вы еще натягиваете на эти CMS!!!

Заявки принимаются от исполнилей со стажем не меньше 6 месяцев и 15 отзывов!!!

Показывайте примеры и цену на них!!!