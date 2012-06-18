Добрый день Необходим человек который умеет верстать и рисовать дизайн. Задача нарисовать или изменить верстку сайта, таким образом, чтобы соответствовал выбранной тематике. Например, есть готовый сайт ...
Верстка сайта для продуктовой ТМ
Дизайн предполагает эффекты параллакса.
Нужны верстальщики со знанием и опытом в HTML5
Заявки фрилансеров
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