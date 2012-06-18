Верстка с использованием bootstap и less

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки150 просмотров

Требуется сверстать 10 макетов + потом еще будет куча мелких доработок.

С использованием layout от http://twitter.github.com/bootstrap/download.html + небольшой тюнинг всяких кнопочек.

Прошу отвечать на проект только если у вас уже есть опыт работы с данным css framework.

BootstrapCSS
13 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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