Верстка с использованием bootstap и less

Требуется сверстать 10 макетов + потом еще будет куча мелких доработок.

С использованием layout от http://twitter.github.com/bootstrap/download.html + небольшой тюнинг всяких кнопочек.

Прошу отвечать на проект только если у вас уже есть опыт работы с данным css framework.