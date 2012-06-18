Требуется сверстать 10 макетов + потом еще будет куча мелких доработок. С использованием layout от http://twitter.github.com/bootstrap/download.html + небольшой тюнинг всяких кнопочек. Прошу отвечать на проект только если у ...
Разработка дизайна и/или верстка
Добрый день
Необходим человек который умеет верстать и рисовать дизайн.
Задача нарисовать или изменить верстку сайта, таким образом, чтобы соответствовал выбранной тематике.
Например, есть готовый сайт по моде, нужно изменить его дизайн в тематику спорта, при условии что функционал и расположение блоков остается как есть.
Это можно сделать версткой программист поставит или делать непосредственно на движке, соответственно как работать с шаблонами расскажут и покажут (там просто html из разных файлов собирается)
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