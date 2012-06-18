Разработка дизайна и/или верстка

Добрый день

Необходим человек который умеет верстать и рисовать дизайн.

Задача нарисовать или изменить верстку сайта, таким образом, чтобы соответствовал выбранной тематике.

Например, есть готовый сайт по моде, нужно изменить его дизайн в тематику спорта, при условии что функционал и расположение блоков остается как есть.

Это можно сделать версткой программист поставит или делать непосредственно на движке, соответственно как работать с шаблонами расскажут и покажут (там просто html из разных файлов собирается)