Доработки по сайту html + css

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок485 просмотров

есть сайт нужно сделать доработки по стилям по верстке работа на два дня.

бюджет ךдо 150 уе. смотрите, пожалуйста, приложение

обращайтесь в скайп brndcrte

CSSHTML
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$150
2 дня
Терпеливо вынес все проблемы длинющего проекта, спокойно без вопросов были внесены все поправки, и куча изменений с нашей стороны, рекомендую!
Грамотный заказчик, четкое тз, никаких проблем с оплатой.... РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить верстку

    Необходимо поправить верстку под IE. Там список, оформленный в виде закладок, в IE некорректно отображается. (Можно просто сказать мне что нужно добавить).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать раздел на сайте (сайт на Вордпресс)

    $50

    Необходимо сверстать раздел на сайте, немного изменить главную страницу сайта. Более подробное описание - в приложенном файле. Работа вероятно будет не разовой, много менять что нужно, так что это скорее долгосрочное сотрудничество (если устроит обе ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна и/или верстка

    Добрый день Необходим человек который умеет верстать и рисовать дизайн. Задача нарисовать или изменить верстку сайта, таким образом, чтобы соответствовал выбранной тематике. Например, есть готовый сайт ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка с использованием bootstap и less

    $500

    Требуется сверстать 10 макетов + потом еще будет куча мелких доработок. С использованием layout от http://twitter.github.com/bootstrap/download.html + небольшой тюнинг всяких кнопочек. Прошу отвечать на проект только если у ...

    BootstrapCSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка

    Нужно сверстать несколько проектов. Необходимые знания javascript (jQuery), css, html (также html 5) css2/css3, логично-понятные имена, SEO-оптимизировано, соблюдение W3C стандартов, кроссбраузерно, таблицами и дивами, также желательно уметь верстать по Drupal: http://habrahabr.ru/post/86978/ и ...

    CSSDrupalHTMLJavaScriptJoomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен простой сайт.

    Здравствуйте, фрилансеры. Я дизайнер и хочу создать своё портфолио отдельным ресурсом. В наличии исходник одной страницы в формате PSD (как определюсь с исполнителем быстро сделаю остальные страницы), ищу программиста который сможет из ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад