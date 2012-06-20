Внести изменения на сайте под управлением Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок228 просмотров

Внести изменения на сайт по управлению Joomla. sdam86.ru

- вставить 3 фото

- центрировать меню

- форматировать тексты ( привести к общему виду)

- Изменить title сайта

Вообщем маленькие косметологические изменения произвести.

Joomla
13 лет назад
damio
Дамио 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень рад сотрудничеству! Все пожелания исполнены точно в срок. Вообщем остался доволен и буду постоянно вести сотрудничество.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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