Необходимо сверстать раздел на сайте, немного изменить главную страницу сайта. Более подробное описание - в приложенном файле. Работа вероятно будет не разовой, много менять что нужно, так что это скорее долгосрочное сотрудничество (если устроит обе ...
Внести изменения на сайте под управлением Joomla
Внести изменения на сайт по управлению Joomla. sdam86.ru
- вставить 3 фото
- центрировать меню
- форматировать тексты ( привести к общему виду)
- Изменить title сайта
Вообщем маленькие косметологические изменения произвести.
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