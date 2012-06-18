Нужно преобразовать doc в html. Результат - минимум тегов. ...
Сверстать раздел на сайте (сайт на Вордпресс)
Необходимо сверстать раздел на сайте, немного изменить главную страницу сайта. Более подробное описание - в приложенном файле. Работа вероятно будет не разовой, много менять что нужно, так что это скорее долгосрочное сотрудничество (если устроит обе стороны разовая работа).
То, что однозначно нужно будет делать - это всякие SEO развлечения (дескрипшены, кейворда и прочие Н1). Но это в перспективе. Сейчас - создание раздела и общее "причесывание" сайта.
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