Сверстать раздел на сайте (сайт на Вордпресс)

Необходимо сверстать раздел на сайте, немного изменить главную страницу сайта. Более подробное описание - в приложенном файле. Работа вероятно будет не разовой, много менять что нужно, так что это скорее долгосрочное сотрудничество (если устроит обе стороны разовая работа).

То, что однозначно нужно будет делать - это всякие SEO развлечения (дескрипшены, кейворда и прочие Н1). Но это в перспективе. Сейчас - создание раздела и общее "причесывание" сайта.