есть сайт нужно сделать доработки по стилям по верстке работа на два дня. бюджет ךдо 150 уе. смотрите, пожалуйста, приложение обращайтесь в скайп brndcrte
Требуется вёрстка 7 макетов со скриптами
Пример макета в приложении.
Заявки фрилансеров
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