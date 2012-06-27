Пакетная верстка-2

$76
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки139 просмотров

Нужна верстка макетов:

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Анна Нетребко

1). Верстка нужна до 10 часов утра 21 июня.

2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3). По JS сказать не могу, программист в переписке напишет.

4). Доп. требования опять же в переписке у программиста, он же будет верстку на CMS прикручивать.

5). Кроссбраузерность.

6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).

Требования программиста (переписка):

1. К какому сроку нужна верстка?

это не ко мне:)

2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?

у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да — от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.

нет. максимум — это на куфон шрифт подцепить…

4. Ваши требования, если есть.

верстать с включением в head следующего кода (обязательно):

{{Title}}

желательно где можно — делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.

пример:

http://shanson-goda-bilety.ru/

http://shanson-goda-bilety.ru/shema_zala.html

т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все

5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome

достаточно я думаю… на 6го осла думаю не стоит ориентироваться…

По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 10 часов утра 21 июня.

До 10 часов утра 21 июня сверстать успеете.

JavaScript
13 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$81
2 дня
Проект сдал в срок, верстка качественная, все требования которые были в ТЗ учтены.
Получил много хороших заказов, сотрудничеством полностью доволен.

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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