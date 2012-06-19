Верстка магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок165 просмотров

Требуется сверстать пару страниц для интернет магазина. Кроссбраузерно, качественно, с читабельным кодом. Никаких таблиц и прочих извращений

Пока сделан макет главной, позже будет страница товара, каталог, кабинет и корзина. Эти страницы по цене будут обсуждатся отдельно.

Писать конкретные предложения по цене и срокам по главной, а так же учитывать то что потом понадобится еще и быстро сверстать внутренние

Макет в приложении.

13 лет назад
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ssaammiikk
Андрей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

ssaammiikk
Андрей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад