Верстка магазина

Требуется сверстать пару страниц для интернет магазина. Кроссбраузерно, качественно, с читабельным кодом. Никаких таблиц и прочих извращений

Пока сделан макет главной, позже будет страница товара, каталог, кабинет и корзина. Эти страницы по цене будут обсуждатся отдельно.

Писать конкретные предложения по цене и срокам по главной, а так же учитывать то что потом понадобится еще и быстро сверстать внутренние

Макет в приложении.