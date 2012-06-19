Нужна верстка макетов: Юрия Антонова Биг Лав Шоу Комеди клаб 1). Верстка нужна до 10 часов утра 21 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание ...
Верстка магазина
Требуется сверстать пару страниц для интернет магазина. Кроссбраузерно, качественно, с читабельным кодом. Никаких таблиц и прочих извращений
Пока сделан макет главной, позже будет страница товара, каталог, кабинет и корзина. Эти страницы по цене будут обсуждатся отдельно.
Писать конкретные предложения по цене и срокам по главной, а так же учитывать то что потом понадобится еще и быстро сверстать внутренние
Макет в приложении.
Выбранный исполнитель
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Пример макета в приложении.HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
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