Верстка сайта группы Скорпионс. Срочно

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок161 просмотр

Нужна верстка макета группы Скорпионс.

1). Верстка нужна до 10 часов утра 21 июня.

2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3). По JS сказать не могу, программист в переписке напишет.

4). Доп. требования опять же в переписке у программиста, он же будет верстку на CMS прикручивать.

5). Кроссбраузерность.

6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).

Требования программиста (переписка):

1. К какому сроку нужна верстка?

это не ко мне:)

2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?

у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не тянуть… фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да — от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.

нет. максимум — это на куфон шрифт подцепить…

4. Ваши требования, если есть.

верстать с включением в head следующего кода (обязательно):

{{Title}}

желательно где можно — делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.

пример:

http://shanson-goda-bilety.ru/

http://shanson-goda-bilety.ru/shema_zala.html

т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все

5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome

достаточно я думаю… на 6го осла думаю не стоит ориентироваться…

По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 10 часов утра 21 июня.

До 10 часов утра 21 июня сверстать успеете.

Укажите вашу почту, мы вам макеты скинем.

JavaScript
13 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$60
1 день
Работа была сдана досрочно, верстка качественная, точное следование ТЗ, исполнителен и дисциплинирован, во время сотрудничества показал заинтересованность и личное участие в рабочем процессе, рекомендуем Игоря и Вам.
Ещё раз убежден в надежности заказчика! Задача поставлена четко, без лишних вопросов. Работа вовремя оплачена.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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